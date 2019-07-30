شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور..صناع "جيمس بوند 25" يشوقون الجمهور له من خلال هذا المشهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن صناع فيلم "جيمس بوند 25" يجهزوا حالياً لإعداد وجبة دسمة من الأكشن خلال آخر جزء من سلسلة الأفلام الشهيرة الذى يقوم ببطولتها النجم دانيال كريج، وذلك بعدما نشر موقع الديلي ميل عدة صور لمشهد من مشاهد المطاردات الذى تم تصويره بالأمس ولم يتواجد فيه بطل العمل دانيال كريج وفقاً للتقرير المنشور خلال الموقع الشهير.

الصورظهرت فيها سيارة جيب وهي تطير فى الهواء بعدما تم تصوير المشهد بأعلى دقة من الإحترافية لتسرع السيارة بشكل كبيروتطير بهذا الشكل الذى شوق مشاهدي الفيلم لانتظاره.

جدير بالذكر أن فيلم "جيمس بوند 25" بطولة دانيال كريج والنجم رامي مالك ذو الأصول المصرية الذى نال جائزة الأوسكار أحسن ممثل بداية العام الجاري ويلعب خلال الفيلم دور الشرير الذى يسعى للقضاء على جيمس بوند.



جيمس بوند 2

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جيمس بوند



جيمس بوند1



جيمس بوند3



جيمس بوند4



جيمس بوند5