شكرا لقرائتكم خبر عن 55 ليلة عرض.. كازابلانكا يحقق 77 مليوناً بفارق 7 ملايين عن الممر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زال فيلم كازابلانكا للنجم أمير كرارة يتصدر إيرادات شباك تذاكر السينما محققا 77 مليونا و410 آلاف جنيه، ليحجز المركز الأول ، ويليه فيلم الممر للنجم أحمد عز الذى حقق 70 مليون جنيه و 370 ألفا .

وجاء فيلم "سبع البرمبة" للنجم رامز جلال فى المركز الثالث محققا 34 مليون جنيه، وفى المركز الرابع جاء فيلم حملة فرعون للنجم عمرو سعد بـ 18 مليونا و395 ألف جنيه.

فيلم كازابلانكا تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ووليد منصور والطاهر برودكشن، وبطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، إياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم التركى خالد أرغنتش وعدد من النجوم كضيوف شرف وهم مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى وآخرين.

ويشهد موسم أفلام عيد الأضحى المقبل تنوعا كبيرا بين الأفلام المقدمة، حيث تختلف الأذواق فى الجرعة التى يقدمها أبطالها وصناعها، إذ تسيطر فئات الأكشن والرعب والكوميديا على الموسم السينمائى، الذى يجمع نجوما تحقق أعلى الأيرادات فى شباك التذاكر وعلى رأسهم النجم كريم عبد العزيز، الذى ينافس بفيلمه "الفيل الأزرق 2"، والذى حقق نجاحا كبيرا بجزئه الأول عام 2014، وشارك من خلاله العديد من النجوم منهم نيللى كريم وخالد الصاوى وآخرون، إخراج مروان حامد.

فيلم "ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن.

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ويدخل النجم أحمد حلمى أيضا قائمة أفلام عيد الأضحى بفيلمه "خيال مآتة"، بعد غياب عام كامل، منذ عرض فيلمه الأخير "لف ودوران"، الذى حقق وقتها 40 مليون جنيه فى شباك التذاكر، وتدور أحداث الفيلم حول مهندس ديكور يدعى رؤوف، صاحب شخصية تشك فى كل ما حولها، كما تدور الأحداث فى إطار كوميدى اجتماعى، ويعتمد على ارتجال وخفة دم حلمى فى أغلب المشاهد، ويشارك فى بطولة "خيال مآتة" النجوم منه شلبى وخالد الصاوى ولطفى لبيب، وآخرون، تأليف عبد الرحيم كمال فى أول تعاون بينهما فى السينما من إخراج خالد مرعى.

كما قررت الشركة المنتجة لفيلم "الكنز"، طرح الجزء الثانى من العمل، خلال موسم عيد الأضحى، بطولة النجوم محمد رمضان وهند صبرى وأحمد رزق، من إخراج شريف عرفة، وتأليف عبد الرحيم كمال .

أما النجم تامر حسنى فاتهى من تصوير فيلمه "كل سنة وأنت طيب"، حيث كشف مصدر مقرب من الفيلم لـ"الخليج 365" أن الشركة المنتجة قررت طرح الفيلم فى عيد الأضحى، بعد البحث والتفكير فى طرح الفيلم لينافس بشكل كبير خلال الموسم، ويشارك فى بطولة الفيلم بجانب تامر حسنى، خالد الصاوى، زينة، عائشة بن أحمد، محمد سلام، وأخرون، تأليف محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.

وأخيرا يشارك فى موسم عيد الأضحى، فيلم "الطيب والشرس واللعوب"، من بطولة أحمد فتحى ومى كساب وبيومى فؤاد ومحمد سلام، وعدد آخر من الفنانين، والذى تأجل طرحه من العام الماضى، ويعتمد على الكوميديا بكل كبير، قصة وسيناريو وحوار رأفت رضا، وإخراج رامى رزق الله.