شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات أولية.. هانى شاكر يتقدم على مصطفى كامل فى انتخابات الموسيقيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير المؤشرات الأولية لنتائج انتخابات نقابة المهن الموسيقية، والتي جرت منذ صباح اليوم الثلاثاء، إلى تقدم الفنان هاني شاكر للفوز بمقعد النقيب أمام منافسه القوي المطرب مصطفى كامل، والذى اعتلى كرسى النقيب من قبل.

حرص عدد من نجًوم الغناء والموسيقيين على الحضور والادلاء بأصواتهم، منهم الفنان نادر أبو الليف وطارق الشيخ واحمد العيسوي وغادة رجب وريكو وريم كمال وأحمد الكحلاوي وآية عبدالله وفاطمة عيد وطارق عبد العزيز والموسيقار هاني مهنا وأحمد عبد العريز وحسام حسنى، ويتنافس على مقعد النقيب اليوم الثلاثاء ، النقيب الحالي الفنان هاني شاكر والفنان مصطفى كامل والذي سبق أن تولى المنصب من قبل.

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وتشمل قائمة المتنافسين علي عضوية مجلس إدارة نقابة الموسقيين، 45 عضوا وهم: مصطفى حلمى إبراهيم، حسن فكرى عبد الله، داواد محمد سمير جميعى، على عبد الحليم على عبد السلام، سيد جودة أحمد مبارك، عاطف إمام فهمى، محسن سيد أحمد مرسى، محمود خالد محمود صقر، عاصم أحمد إبراهيم المنياوى، محمد فاروق الشافعى، محمد عبد الله أحمد محمد، وليد أحمد عبد الغفار علام، محمد حسن عواد، ولد أبو مسلم، عمرو كامل محمد كامل شيحة، خالد عبد الله فرج عبد الحليم، حلمى محمد على عبد الباقى، مصطفى محمد السيد خليل الجندى، زينهم محمد مصطفى، رضا رجب حسنين، سيد السمان محمد أنور، مصطفى عبد الله مصطفى داغر، عادل محمد مصطفى، أسرار كمال محمد بشير، محمد السعيد عمر الخولى، خالد عبد المنعم طه، أيمن أمين عبد اللطيف، عدلى ياقوت حسن نور الدين، محمد صبحى على السيد، أيمن محمد سمير سالم، علاء سيد أحمد سلامة، نادية مصطفى على بيومى، منصور محمد كمال بيومى، محمد السيد محمد طنطاوى، أحمد محمد محمد أبو المجد، وفا حسين وفا على، محمود عبد الفتاح محمد الطيب، محمد أبو اليزيد الغنيمى، وغيرهم.