شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم مارتن سكورسيزى يفتتح فعاليات New York Film Festival لعام 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح فيلم " The Irishman " للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي فعاليات مهرجان New York Film Festival في دورته الـ 57 و ذلك يوم 27 سبتمبر المقبل .
يشارك في بطولة فيلم " The Irishman " عدد كبير من نجوم هوليوود ، و من أبرزهم آل باتشينو و روبيرت دي نيرو وآنا باكين و جاك هوستون وراي رومانو و غيره ، و تدور احداث العمل حول قاتل مشهور في مجاله يُشير إلى احتمالية مشاركته في قتل (جيمي هوفا).
يذكر أن مارتن سكورسيزى قدم كما هائلا من الأعمال السينمائية المذهلة من أبرزها : "The King of Comedy" و"The Aviator" و"Shutter Island" و"The Wolf of Wall Street" و"Hugo" وغيرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر فيلم مارتن سكورسيزى يفتتح فعاليات New York Film Festival لعام 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.