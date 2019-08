شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم مارتن سكورسيزى يفتتح فعاليات New York Film Festival لعام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح فيلم " The Irishman " للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي فعاليات مهرجان New York Film Festival في دورته الـ 57 و ذلك يوم 27 سبتمبر المقبل .

يشارك في بطولة فيلم " The Irishman " عدد كبير من نجوم هوليوود ، و من أبرزهم آل باتشينو و روبيرت دي نيرو وآنا باكين و جاك هوستون وراي رومانو و غيره ، و تدور احداث العمل حول قاتل مشهور في مجاله يُشير إلى احتمالية مشاركته في قتل (جيمي هوفا).

يذكر أن مارتن سكورسيزى قدم كما هائلا من الأعمال السينمائية المذهلة من أبرزها : "The King of Comedy" و"The Aviator" و"Shutter Island" و"The Wolf of Wall Street" و"Hugo" وغيرهم.