شكرا لقرائتكم خبر عن منه جلال تعمل فى تياترو "حواديت الشانزليزيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الفنانة " منه جلال " في مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، من بطولة إياد نصار، والمتوقع عرضه علي أحد القنوات الفضائية خلال الأسابيع المقبلة،

منة تقدم شخصيه تدعي " نعمة " ويدور محور دورها حول فتاة فقيرة تمر بعدة أزمات ولكنها تعمل في تياترو خلال حقبة الخمسينات في القرن الماضي.

مسلسل "حواديت الشانزليزيه" ينتمي إلى نوعية ال45 حلقه وتدور الأحداث حول الصورة العامة للحياه خلال الحقبة الزمنية في الخمسينات من القرن الماضي وجمال شوارع مصر وشعبها وذلك بخلاف التنوع في الأطياف من قصور وبشوات وفتيات الليل وغيرها.

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مسلسل "حواديت الشانزليزيه" يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم الا وهم الفنان أياد نصار ‘ مي سليم ‘ داليا مصطفي ‘ أنجي المقدم ‘ إدوارد ‘ منه جلال ‘ عمر الشناوي ‘ هاجر الشرنوبي ‘ أنعام سالوسه ‘ حمدي الوزير ‘ أماني كمال ‘ عايده رياض ‘ فريده سيف النصر ‘ رباب ممتاز ‘جينا سليم ‘ سارة عادل وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركه سينرچي للمنتج تامر مرسي عن قصة أيمن سليم وسيناريو وحوار أيمن سليم ونهى سعيد وإخراج مرقس عادل.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة "منه جلال" الدرامية مسلسل "رمضان كريم" من بطولة روبى وسيد رجب وريهام عبد الغفور ومحمد لطفى وسهر الصايغ ونجلاء بدر وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز.