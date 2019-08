شكرا لقرائتكم خبر عن كريستين ستيوارت تحصل على جائزة DEAUVILLE TALENT AWARD..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت النجمة العالمية كريستين ستيوارت جائزة شرفية وهي " DEAUVILLE TALENT AWARD " لعام 2019 وذلك ضمن فعاليات مهرجان Festival du Cinéma Américain de Deauville و المقام في فرنسا، ذلك يوم الجمعة 13 سبتمبرالمقبل .

ومن المقررأن يعقب تكريم كريستين ستيوارت إقامة العرض الأول لفيلمها الجديد " Seberg" بفرنسا الذي قام بإخراجه بنديكت أندروز .

يذكر أن كريستين ستيورات قدمت عدد كبير من الأعمال الفنية الناجحة، و من أبرزها سلسلة افلام " Twilight " و" Into the Wild " و " What Just Happened " و " On the Road " و " Clouds of Sils Maria " و غيرهم .