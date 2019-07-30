في فيديو نادر.. فريد شوقي: أنا أهلاوي وأحب جميع نساء العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

في فيديو نادر نشرته القناة الثانية من برنامج "عرض خاص" يظهر الفنان فريد شوقي في برنامج "حق الجماهير" مع الإعلامية فريال صالح وتحدث عن الكثير من جوانب حياته.

وقال شوقي في البرنامج إنه يقرأ خانة الأبراج في الصحف القومية، رغم أنه يعرف أن من يكتبها "كاذبين" ويكتبوها من حسب أهوائهم، وهي بعيدة كل البعد عن الحقيقة، إلا أنه لا يفوت يوما دون أن يقرأها، وضرب المثل بالقول أنه برج الأسد، ووجد ذات مرة أن شهره مكتوبًا فيه "أموالًا كثيرة في الطريق إليك"، فمن المستحيل أن تأتي أموال لمواليد برج الأسد مضيفا "هنجيبلهم منين".

وتابع فريد شوقي في حواره "أنا أهلاوي، من عائلة أهلاوية لذا أشجعه منذ كنت طفلا، وحين يلعب الزمالك مع فريق أجنبي أشجع الزمالك، موضحا أنه يحب جميع النساء في العالم وأولهم فريال صالح (المذيعة)، مشيرا إلى أنه يحب الأموال كثيرًا، لكنه ضيع الأموال كلها.