مؤلفة "بلا دليل": معظم شخصيات المسلسل غير أسوياء.. واستمتع بالتوغل في قصصهم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تعكف المؤلفة إنجي علاء على كتابة الحلقات الأخيرة من مسلسل "بلا دليل" الذي يتم تصويره حاليا، ومن المقرر عرضه شهر أكتوبر المُقبل، وهو من المسلسلات التي تتضمن ٤٥ حلقة.

وقالت إنجي في بيان صحفي إنه بالرغم من ينتمي لنوعية المسلسلات الطويلة إلا أنه يحتاج للتركيز من المشاهد في كل مشهد؛ نظرًا لسرعة وتشابك وغموض أحداثه مع التفاصيل الدرامية التي تحرص على الاهتمام بها.

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وأضافت إنجي أنها تستمتع بالتوغل داخل نفسيات أبطال قصصها، وأن معظهم شخصيات "بلا دليل" غير أسوياء نفسيًا وشخصيات مركبة ومرهقين في الكتابة ولكنها تستمتع بالدخول في عالمهم وسرد قصصهم المثيرة دراميا.

وأعربت إنجي عن سعادتها بإقدام شركة سينرجي على إنتاج "بلا دليل"، قائلة "تعاقدت عليه مع الشركة المنتجة منذ ثلاثة سنوات واستغرق التحضير الفعلي أكثر من عام لتوفير كافة متطلبات العمل، ليخرج بصورة تحترم عقلية المشاهد"، وأضافت أنها مستمتعة بالعمل مع المخرجة منال الصيفي فهناك "كيميا" تجمعهما.

"بلا دليل" بطولة درة وخالد سليم ونيقولا معوض وحازم سمير وإسلام جمال وعمر الشناوي وجمال عبد الناصر وأشرف زكي وإنعام الجريتلي وأحمد كرارة وديانا هشام وشيرين عرفة ومها نصار ومحمد لطفي شاهين وهاجر الشرنوبي وباقة من النجوم، وقصة وسيناريو وحوار إنجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.