حلا شيحة تنشر صورًا من كواليس فيلمها الجديد بالإمارات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة حلا شيحة صورًا، على خاصية "الاستوري"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من كواليس فيلمها التسجيلي الجديد، الذي تقوم بتصويره بالإمارات.
وأوضحت الصور عن تصوير عدد من المشاهد في صحراء أبو ظبي، كما كتبت على إحدى الصور عبارة "أسيل.. قريبًا".
يُذكر أن الفنانة حلا شيحة، كان قد أعلنت في وقت سابق عن خوضها تجربة سينمائية تسجيلية بالإمارات، وقد وصفتها بالممتعة، دون أن تكشف عن تفاصيلها.
وخاضت حلال السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "زلزال"، مع النجم محمد رمضان، في أول عمل يشهد عودتها بعد اعتزال دام 12 عامًا.
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