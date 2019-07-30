هشام ماجد ينشر فيديو ساخر لشيكو: "ظهور جسم غريب بالساحل الشمالي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشر الفنان هشام ماجد، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" فيديو من رحلته الصيفية في الساحل الشمالي، ليظهر في نهاية الفيديو الفنان شيكو وهو يأكل في المياه، ليبتعد بعدها عن الكاميرا.
وعلق هشام ماجد على الفيديو: "ظهور جسم غريب في الساحل الشمالي".
وانتهى شيكو وهشام ماجد من تصوير مسلسل "اللعبة"، إخراج معتز التونى، ليعرض في شهر أكتوبر المقبل.
يذكر أن آخر أعمال شيكو وهشام ماجد فى الدراما مسلسل "خلصانة بشياكة" الذى عرض فى شهر رمضان عام 2017، من بطولة أحمد مكى، أوس أوس، ويزو، إنعام سالوسة، بيومي فؤاد، انتصار، ملك قورة، وآخرين، إخراج هشام فتحي.
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