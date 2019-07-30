هبة السيسي تنشر صور جديدة من عقد قرانها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:
نشرت الفنانة هبة السيسي، ملكة جمال مصر السابقة، صور جديدة من عقد قرانها على باسم أمين، الذي احتفلت به في الـ22 من يوليو، بدار مناسبات مسجد الشرطة بالشيخ زايد.
وظهرت هبة السيسي في الصور بفستان طويل مرصع بالفصوص من تصميم هاني البحيري.
هبة السيسي، حصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 2004، وبدأت في التمثيل عام 2006 من خلال فيلم كتكوت، وآخر أعمالها فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" عام 2017، مع الفنان طلعت زكريا
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