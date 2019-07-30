شاهد.. ميساء مغربي توجه رسالة لجمهورها في عيد عرش المغرب

وجهت الفنانة ميساء مغربي رسالة تهنئة لسمو الملك محمد السادس بن الحسن بمناسبة الذكرى الـ20 لعيد العرش المغربي، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك". التواصل الإجتماعي "فيس بوك". يذكر أن الفنانة ميساء المغربي تشارك في بطولة فيلم "نجد"، وهو من تأليف خالد الراجح، و إخراج سمير عارف، و بطولة كل من حياة الفهد، إبراهيم الحربي، زهرة الخرجي، علي السبع، ريفان كنعان، ماجد مطرب فواز، مريم الغامدي. وهو من تأليف خالد الراجح، و إخراج سمير عارف، و بطولة كل من حياة الفهد، إبراهيم الحربي، زهرة الخرجي، علي السبع، ريفان كنعان، ماجد مطرب فواز، مريم الغامدي.

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