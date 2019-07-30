أغسطس الفني يجمع بين رامي صبري وفريق واما وهيثم شاكر

يشهد شهر أغسطس من هذا العام كرنفال غنائي مميز بجدارة، حيث يهد صدور عدد كبير من الألبومات الغنائية لكبار نجوم الغناء المصري، منهم من سيسجل ظهور ألبومه في هذا الشهر ومنهم "فريق واما، هيثم شاكر، رامي صبري" والآخرين لم يحددوا بعض وقت معين لأعمالهم الغنائيةوأبرزهم" الهضبة عمرو دياب، الفنان مصطفى قمر".

حيث يفتتح الفنان رامي صبري شهر الغناء المصري بألبومه الصيفي الجديد "فارق معاك" الذي من المقرر طرحه يوم الخميس الموافق 1 أغسطس، ويضم الألبوم 12 أغنية منهم"بقابل ناس، بتاع بنات، انا بعترفلك، حكاية حبنا، بتهتمي، صعبان عليا، وعجبي"، يتعاون

فيهم مع كبار الشعراء أبرزهم:"أمير طعيمة، أحمد علي موسى، تامر حسين، هالة علي"، ومن الملحنين:"عزيز الشافعي، مديح، شادي حسن"، ويأتي الألبوم بعد مرور عامين على آخر ألبوماته "الراجل" لذي طرح في صيف 2017.

ويعود الفريق الغنائي الشهير "واما" بعد غياب دام أكثر 4 أعوام، بألبوم صيفي جديد لم يُكشف عن اسمه حتى الآن، وبشكل تشويقي لجمهوره وقبل طرح الألبوم ظهرت أغنية "شمس بحر" التي تميزت بلون صيفي بحت من كلمات وألحان وتوزيع، وتم

طرحها يوم الخميس الماضي على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحصدت أكثر من 300 ألف مشاهدة، الأغنية من كلمات: تامر حسين، ألحان:خالد عز، توزيع:نادر حمدي.

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وبعد اختفاء غنائي طويل للفنان هيثم شاكر، يعود لجمهوره من خلال ألبومه الجديد الذي يضم ضم 10 أغنيات، يتعاون فيهم مع مجموعة كبيرة ومتنوعة من الشعراء أبرزهم: "بهاء الدين محمد، أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، نادر عبد الله، رمضان محمد"، ومن الملحنين"عمرو مصطفى، محمد يحيى، وليد سعد، تامر علي، أحمد صلاح حسني"، ومن الموزعين:"شريف مكاوي، أحمد إبراهيم".

وكان قد طرح هيثم كليب لأغنيته الجديدة "ماتوصونيش" من ضمن ألبومه القادم على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وبلغ عدد مشاهداتها أكثر من 300 ألف مشاهدة، الأغنية من كلمات:أيمن بهجت قمر، ألحان:عمرو مصطفى، توزيع:شريف مكاوي.