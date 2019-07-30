بالصور.. طارق صبري يحترف "الايكيدو"

نشر الفنان طارق صبري صور له أثناء تدريبات رياضة "الايكيدو"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، وظهر بجانب مدربه طه عامر. عامر. يذكر أن الفنان طارق صبري يستعد لعرض مسلسل "كتف قانوني"، وهو من تأليف Advertisements فتحي الجندي، و إخراج عادل الأعصر، و بطولة كل من أحمد بدير، سارة سلامة، أحمد سلامة، رنا سماحة، محمد نجاتي، مدحت تيخا، عبد الله مشرف، محمد الصاوي، منير مكرم. فتحي الجندي، و إخراج عادل الأعصر، و بطولة كل من أحمد بدير، سارة سلامة، أحمد سلامة، رنا سماحة، محمد نجاتي، مدحت تيخا، عبد الله مشرف، محمد الصاوي، منير مكرم.

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