هاني شاكر يكتسح مصطفي كامل في أقاليم الموسيقيين

حصل الفنان هاني شاكر علي 144 صوت مقابل 67 صوتا لمنافسه مصطفي كامل في محافظة الإسكندرية، بيننا حصل علي 29 صوتا في مدينة بنها ولم يحصد كامل أي أصوات.

وفي محافظة الشرقية حصل هاني شاكر علي 128 صوتا مقابل 17 صوتا لكامل، وحصل علي 19 صوتا في محافظة أسوان مقابل صوت واحد فقط لمصطفي كامل.

أما في محافظة الدقهلية حصل حتي الآن علي 75 صوت مقابل 90 صوت لكامل، وفي

اللجنة الأخيرة بمحافظة الشرقية حصل شاكر علي 127 صوت مقابل 15 لكامل، وفي سوهاج 70 صوت لهاني شاكر مقابل 4 أصوات لمصطفى كامل.

وحصل في شرم الشيخ علي 18 صوت مقابل صوت فقط لمصطفى كامل، و بورسعيد 68 صوت لهاني شاكر مقابل 10 أصوات لمصطفى كامل، و في قنا 29 صوت لصالح شاكر مقابل صوتين لمصطفى

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كامل.

وفي المنيا حصل 19 صوت ولم يحصل مصطفى كامل علي اي أصوات، و في دمياط شاكرحصد 30 صوت ومصطفي كامل 5 أصوات، و أسيوط حصد فيها 70 صوت ومصطفي كامل 4 أصوات.



وفي شبين 41 صوت لهاني شاكر مقابل 4 صوت لمصطفى كامل، وفي اللجنة الثانية بالشرقية 127 صوت لهاني شاكر مقابل 15 صوت لكامل، والأقصر 97 صوت لهاني مقابل 4 أصوات لمصطفى كامل.

ويبلغ عدد الأصوات التي حصل عليها هاني شاكر في الأقاليم 982 صوت مقابل 293 صوت لمصطفى كامل في الأقاليم انتظارا لإعلان أصوات القاهرة بعد قليل.

