المنشد عامر التوني ينير مكتبة الإسكندرية.. أغسطس المقبل

يستعد المنشد عامر التوني، وفرقة "المولوية المصرية" لتقديم أمسية دينية عامرة بالأناشيد والمدائح النبوية، بمكتبة الإسكندرية، ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولى السابع عشر، وذلك يوم الخميس الموافق 8 أغسطس المقبل، في تمام الساعةالثامنة والنصف مساءً.
فيك، ملكتم قلبى وعقلى ومسمعى، فى محياك نور البدر يعتذر، تضيق بنا الدنيا".
ومن المقرر أن تقدم الفرقة خلال الحفل مزيجا رائعا يتنوع بين رقصة التنورة والإنشاد الدينى والابتهالات، بالإضافة لأجمل القصائد، منها "زدنى بفرط الحب
يذكر أن "المولوية المصرية" هى فرقة موسيقية تهتم بالموسيقى والرقص الصوفى، أسسها المنشد الدينى عامر التونى عام 1994، بهدف إلقاء الضوء على التراث المولوى المصرى ونشره فى مختلف دول العالم.
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