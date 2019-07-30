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اكتساح هاني شاكر بانتخابات الموسيقيين فى المنصورة والإسكندرية

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 أظهرت المؤشرات الأولية تفوق الفنان هاني شاكر في انتخابات نقابة المهن الموسيقية بالإسكندرية والمنصورة بنسبة تتجاوز الضعف أمام منافسه علي مقعد نقيب الموسيقيين مصطفي كامل حيث يتم التصويت داخل لجنتين

بالأولي ولجنة بالثانية.



ويتنافس فيها على مقعد النقيب كل من الفنان هاني شاكر والفنان مصطفى كامل، وبدأ الساعة التاسعة صباح اليوم 30 يوليو، وتم

ايقاف التصويت في تمام الخامسة.


ويتضمن البرنامج الإنتخابي للفنان هاني شاكر استكمال مسيرته التي بدأها الفترة السابقة كنقيب للموسيقيين بالإضافة إلى الاهتمام بالرعاية الصحية والاهتمام بصحة الموسيقيين وتوفير العلاج اللازم لأسر الموسيقيين، ومطالبته بعودةحصص الموسيقى بالمدارس للنهوض بالفن، وبناء نادي للموسيقيين.


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