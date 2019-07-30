أظهرت المؤشرات الأولية تفوق الفنان هاني شاكر في انتخابات نقابة المهن الموسيقية بالإسكندرية والمنصورة بنسبة تتجاوز الضعف أمام منافسه علي مقعد نقيب الموسيقيين مصطفي كامل حيث يتم التصويت داخل لجنتينبالأولي ولجنة بالثانية.
ايقاف التصويت في تمام الخامسة.
ويتنافس فيها على مقعد النقيب كل من الفنان هاني شاكر والفنان مصطفى كامل، وبدأ الساعة التاسعة صباح اليوم 30 يوليو، وتم
ويتضمن البرنامج الإنتخابي للفنان هاني شاكر استكمال مسيرته التي بدأها الفترة السابقة كنقيب للموسيقيين بالإضافة إلى الاهتمام بالرعاية الصحية والاهتمام بصحة الموسيقيين وتوفير العلاج اللازم لأسر الموسيقيين، ومطالبته بعودةحصص الموسيقى بالمدارس للنهوض بالفن، وبناء نادي للموسيقيين.
كانت هذه تفاصيل خبر اكتساح هاني شاكر بانتخابات الموسيقيين فى المنصورة والإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.