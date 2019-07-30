الجمعة..علي الحجار يحيي ليلة غنائية في مكتبة الإسكندرية

يستعد الفنان علي الحجار لحفله الغنائي على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي.

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 2 أغسطس، وتم تقسيم أسعار التذاكر إلى 3 فئات"80،120،180"جنيها.

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يذكر أن مهرجان الصيف الدولي يعد من أهم الفعاليات الفنية والثقافية في مصر يشمل عدة عروض فنية وموسيقية وثقافية تناسب جميع الأذواق ومختلف الأعمار، حيث يقدم المهرجان في دورته الـ17 باقة فنية متنوعة

من عروض فنية وغنائية وورش وندوات مسرحية وسينمائية، التي تبدأ فعالياته يوم الجمعة الموافق 26 يوليو، وتنتهي يوم السبت 31 أغسطس، يشارك فيه عدد من النجوم المصريين والعرب أهمهم الموسيقار عمر خيرت، علي الحجار، نسمة محجوب، محمد محسن، ومن سوريا فايا يونان".