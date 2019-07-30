بالصور.. بدء فرز الأصوات للإعلان عن نقيب الموسيقيين الجديد

انتهى الموعد المحدد للتصويت في انتخابات نقابة المهن الموسيقية، وتم غلق اللجان لفرز الأصوات والإعلان عن نقيب الموسيقيين للفترة الجديدة، وذلك بنادي نقابةالمهن التمثيلية و يتنافس فيها على مقعد

النقيب كل من الفنان هاني شاكر والفنان مصطفى كامل.



وكان التصويت قد بدأ الساعة التاسعة صباح اليوم 30 يوليو، وتم ايقاف التصويت

في تمام الخامسة.





جدير بالذكر انتخابات نقابة المهن الموسيقية في 18 مقرًا انتخابيًا على كل محافظات الجمهورية، إذ يتنافس مرشحان "الفنان هاني شاكر، النقيب الحالي، والفنان مصطفى كامل، النقيب السابق"، على مقعد النقيب، ويتنافس 45 على 12 مقعدًا للعضوية.

