أدهم سليمان وأحمد كامل يجتمعان في الإسكندرية

يستعد الفنان أدهم سليمان والفنان أحمد كامل، لإحياء حفلهما الغنائي في الإسكندرية، ضمن بداية موسم الحفلات الغنائية المقامة هناك. ومن المقرر ان يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 13 أغسطس، في إحدى الفنادق الكبرى بمنطقة محطة الرمل بالإسكندرية. وينضم للحفل أيضا عازف الكمان الشهير عزمي مجدي، والشاعرة أميرة البيالي، على أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الـ5 مساءً وينتهى في الساعة الـ11 مساءً، وسعر التذكرة موحد لجميع الفئات بقيمة 150 جنيهاً. عزمي مجدي، والشاعرة أميرة البيالي، على أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الـ5 مساءً وينتهى في الساعة الـ11 مساءً، وسعر التذكرة موحد لجميع الفئات بقيمة 150 جنيهاً.

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