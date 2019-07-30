بالصور.. توافد أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن الموسيقية للإدلاء بأصواتهم

شهدت اللجان الانتخابية توافد اعداد كبيرة من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن الموسيقية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات مع قرب انتهاء موعد التصويت، حيث تجرى اليوم بنادي نقابةالمهن التمثيلية و يتنافسفيها على مقعد النقيب كل من الفنان هاني شاكر والفنان مصطفى كامل.
ايقاف التصويت في تمام الخامسة.
وكان التصويت قد بدأ الساعة التاسعة صباح اليوم 30 يوليو، وسيتم
جدير بالذكر انتخابات نقابة المهن الموسيقية في 18 مقرًا انتخابيًا على كل محافظات الجمهورية، إذ يتنافس مرشحان "الفنان هاني شاكر، النقيب الحالي، والفنان مصطفى كامل، النقيب السابق"، على مقعد النقيب، ويتنافس 45 على 12 مقعدًا للعضوية.
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