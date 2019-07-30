شكرا لقرائتكم خبر عن بدء فرز أصوات انتخابات نقابة المهن الموسيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت مدة التصويت على انتخابات نقابة المهن الموسيقية، بعد انطلاق تصويت أعضاء الجمعية العمومية منذ الساعة الـ 12 ظهرا وحتى الخامسة والنصف مساء، وبدأت عملية فرز الأصوات تحت إشراف قضائى في ساحة نادي نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم بمنطقة الجيزة وسط حضور أعضاء الجمعية العمومية.

حرص عدد من نجوم الغناء والموسيقيين علي الحضور والإدلاء بأصواتهم وهم المطربون طارق الشيخ ونادر أبو الليف وأحمد العيسوى وغادة رجب وريكو وريم كمال وأحمد الكحلاوي وأية عبد الله وفاطمه عيد وطارق عبد الحليم، والموسيقار هانى مهنا وأحمد عبد العريز وحسام حسنى، ويتنافس على مقعد النقيب، النقيب الحالى الفنان الكبير هانى شاكر، والفنان مصطفى كامل، والذى سبق وتولى المنصب من قبل.

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وتشمل قائمة المتنافسين علي عضوية مجلس إدارة نقابة الموسيقيين، 45 عضوا وهم: مصطفى حلمى إبراهيم، حسن فكرى عبد الله، داواد محمد سمير جميعى، على عبد الحليم على عبد السلام، سيد جودة أحمد مبارك، عاطف إمام فهمى، محسن سيد أحمد مرسى، محمود خالد محمود صقر، عاصم أحمد إبراهيم المنياوى، محمد فاروق الشافعى، محمد عبد الله أحمد محمد، وليد أحمد عبد الغفار علام، محمد حسن عواد، ولد أبو مسلم، عمرو كامل محمد كامل شيحة، خالد عبد الله فرج عبد الحليم، حلمى محمد على عبد الباقى، مصطفى محمد السيد خليل الجندى، زينهم محمد مصطفى، رضا رجب حسنين، سيد السمان محمد أنور، مصطفى عبد الله مصطفى داغر، عادل محمد مصطفى، أسرار كمال محمد بشير، محمد السعيد عمر الخولى، خالد عبد المنعم طه، أيمن أمين عبد اللطيف، عدلى ياقوت حسن نور الدين، محمد صبحى على السيد، أيمن محمد سمير سالم، علاء سيد أحمد سلامة، نادية مصطفى على بيومى، منصور محمد كمال بيومى، محمد السيد محمد طنطاوى، أحمد محمد محمد أبو المجد، وفا حسين وفا على، محمود عبد الفتاح محمد الطيب، محمد أبو اليزيد الغنيمى، وغيرهم.