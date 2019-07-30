شكرا لقرائتكم خبر عن شريف رمزى يسترجع ذكرياته مع فاروق الفيشاوى بصور من" ألوان السما السبعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استرجع الفنان شريف رمزى، ذكريات تصوير فيلم "ألوان السما السبعة"، مع النجم الراحل فاروق الفيشاوى الذى رحل عن عالمنا الخميس الماضى بعد صراع قصير مع مرض السرطان.

وشارك شريف، جمهوره بصور نادرة من كواليس تصوير الفيلم جمعته بالفنان الراحل عبر حسابه على "إنستجرام"، وجمعته أيضا بالفنانة ليلى علوى وعدد من فريق عمل الفيلم.

وكتب شريف، على الصور، قائلا: " حبيبي أستاذ فاروق الفيشاوي عمري ما حنساك و لا هنسى شغلى معاك و مكنتش عارف حجم حبي ليك إلا دلوقتى الله يرحمك رجل من النادر أن يتكرر ربنا يصبر عيلته كلها و حبايبه و أصحابه".

‎ورحل عن عالمنا الفنان الكبير فاروق الفيشاوى، يوم الخميس الماضي عن عمر ناهز الـ67 عاما، بعد صراع قصير مع مرض السرطان.

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