شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "الساعة 6" كليب جديد لـ جواهر تطرحه بعد أيام قليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت المطربة جواهر من تصوير أغنية جديدة تحمل اسم "الساعة 6" على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات سيد الشاعر، وألحان حمدى صديق، وتولى إخراج الكليب محمد أنيس وتم تصويره بأحد فنادق الإسكندرية، ومن المقرر إذاعتها على عدد من القنوات خلال الفترة المقبلة.

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وطرحت جواهر مؤخراً فيديو كليب بعنوان "مش عاوزين رخامة" بمشاركة المطرب محمود جمعة من كلمات سمير محمد أحمد وألحان سيد الأسوانى، وتوزيع تامر صقر وحقق نسب مشاهدة عالية.