شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "الساعة 6" كليب جديد لـ جواهر تطرحه بعد أيام قليلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت المطربة جواهر من تصوير أغنية جديدة تحمل اسم "الساعة 6" على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات سيد الشاعر، وألحان حمدى صديق، وتولى إخراج الكليب محمد أنيس وتم تصويره بأحد فنادق الإسكندرية، ومن المقرر إذاعتها على عدد من القنوات خلال الفترة المقبلة.
وطرحت جواهر مؤخراً فيديو كليب بعنوان "مش عاوزين رخامة" بمشاركة المطرب محمود جمعة من كلمات سمير محمد أحمد وألحان سيد الأسوانى، وتوزيع تامر صقر وحقق نسب مشاهدة عالية.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. "الساعة 6" كليب جديد لـ جواهر تطرحه بعد أيام قليلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.