شكرا لقرائتكم خبر عن بعد طول انتظار.. التريلر الرسمى للموسم الخامس من Peaky Blinders والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة BBC الإنجليزية، عن مفاجأة من العيار الثقيل، لعشاقها بعد الإعلان عن التريلر الأول والرسمى للموسم الخامس والجديد من مسلسل الدراما والعصابات Peaky Blinders.

ونشر الحساب الرسمى للشبكة عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، التريلر الرسمى، والذى ظهر من خلاله "تومى شيلبي" داخل مجلس الكونجرس الإنجليزي بعد اختياره فى نهاية الموسم الماضى عضوا ضمن المجلس.

وسرعان ما انتشر التريلر الرسمى عبر الكثير من الصفحات المختلفة المهتمة بأحداث المسلسل، وبلغ عدد مشاهداته المليون مشاهدة خلال دقائق من عرضه.

ومن المقرر أن يشهد الموسم الخامس الكثير من الأحداث والمفاجآت بعد تصريحات الممثل الشهير توم هاردى باحتماليه عودته مرة آخرى للموسم الجديد، بعد أن انتهت أحداث الموسم الأخير بإطلاق الرصاص عليه من قبل تومى شيلبى، ومن المقرر أن تسرد أحداث الموسم الجديد من المسلسل حقبة الكساد التى حدثت عام 1930 وبداية صعود الفاشية الحاكمة داخل إنجلترا، والتى تشهد أيضا تورط "آل شيلبى" فى بيع الأسلحة الثقيلة لعدد من الدول فى الحرب العالمية الثانية.