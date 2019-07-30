شكرا لقرائتكم خبر عن بسمة لـ هند صبرى بعد اختيارها فى تحكيم مهرجان فينسيا :" فخورة بيكي جدا " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة بسمة،على تهنئة صديقتها الفنانة التونسية هند صبرى، لاختيارها ضمن لجنة تحكيم فى مهرجان فينسيا السينمائى الدولى، معبرة عن فخرها الشديد بها.

ونشرت "بسمة" صورة لهند صبرى عبر حسابها على "إنستجرام"، وكتبت: "فخورة بك جدا يا هند، أنتي فنانة وموهوبة ومثقفة و إنسانة وأتمنى لكى حظا سعيدا في مهرجان فينيسيا".

وأعربت النجمة التونسية هند صبرى عن سعادتها باختيارها ضمن لجنة تحكيم فى مهرجان فينسيا السينمائى الدولى.

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وقالت هند صبرى: "فخورة باختيارى ضمن لجنة تحكيم مسابقة أفضل عمل أول بمهرجان فينسيا السينمائى الدولى، وزاد فخرى عندما علمت أن رئيس اللجنة المخرج الكبير أمير كوستاريكا والمخرجة الإيطالية أنطوانيتا ليلو التى ترشحت للأسد الذهبى فى المهرجان نفسه عام 1997.

وأضافت: سعادتى كبيرة أيضا لتزامن اختيارى عضو لجنة تحكيم فى مهرجان فينسيا مع النجاح الذى حققه فيلمى الجديد "الفيل الأزرق 2"، وتحقيقه ردود فعل طيبة فى كل الدول العربية التى يعرض فيها، وأتمنى أن أكون سفيرة جيدة للفن العربى فى أقدم مهرجان سينمائى فى العالم وواحد من أهم ثلاثة.مهرجانات عالمية.