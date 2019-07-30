شكرا لقرائتكم خبر عن الممثلة العالمية آندى سامبيرج تكشف كواليس مسلسل Brooklyn Nine-Nine بصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الممثلة العالمية آندى سامبيرج، عن أول صور للموسم السابع والجديد من المسلسل الكوميدي Brooklyn Nine-Nine، عبر الاستوري الخاص بها بموقع انستجرام.

وتم إعادة إنتاج السلسلة الكوميدية مؤخرًا بواسطة NBC بعدما ألغتها FOX، وتضم قائمة الممثلين: آندى سامبيرج، أندريه بروجر، تيرى كرووز، تشيلسي بيريتي، ميليسا فوميرو، جو لو تروجليو، ستيفاني بياتريز، جويل ماكينون ميلر، وديرك بلوك.

Advertisements

ويدور المسلسل حول تولى الكابتن راي هولت الحراسة رقم 99 في بروكلين، والتي تشمل المخبر جيك بيرالتا، وهو مخبر موهوب الذى اعتاد أن يفعل ما يريد،أما الموظفون الآخرون في الدائرة الـ 99، فهم المخبر آمي سانتياجو، وجيك على تحقيق الشريك التنافسي، جنبا إلى جنب مع المحققة روزا دياز، وهي زوجة قوية، الرقيب المحقق تيري جيفوردز، الذي أخرج مؤخراً من العمل بعد ولادة فتاتيه التوأم، وجينا لينيتي، المسئولة الساخرة في المحكمة.