أيمن زبيب لم يحي حفله في سوريا بسبب وجوده في السجن

قالت الشركة المنظمة لمهرجان " الشام بتجمعنا " إن الفنان اللبناني أيمن زبيب اعتذر عن القدوم إلى سوريا لإحياء حفل متفق عليه ضمن فعاليات المهرجان والذي كان مقرراً في الخامس والعشرين من شهر تموز / يوليو الحالي.

وكان الحفل قد تأجّل إلى يوم أمس الأحد، لكنّ أيمن لم يحضر أيضاً لإحيائه.

وتعود أسباب التأجيل إلى القاء القبض على أيمن من قبل الأمن العام اللبناني، تنفيذاً لمذكرة توقيف غيابية صادرة بحقه.

أيمن قال في تصريح له إنّه خرج من السّجن، وإن توقيفه جرى على خلفية الإشكال الذي حصل بينه وبين ضابط في قوى الأمن الداخلي في بيروت الشهر الماضي.

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وقال إيمن إن القضاء اللبناني أنصفه، وثبتت براءته من الاعتداء على ضابط في الأمن الداخلي، وهي التهمة التي كانت قد سجن فيها الشهر الماضي بالتهمة نفسها، قبل أن يخرج بكفالة.

وفي تفاصيل القضية، أن أيمن فرّ بتاريخ 10 يونيو الماضي من حاجز لقوى الأمن في بيروت، وقد عمل الرقيب على ضرب زجاج السيارة بيده من أجل تنبيهه للتوقف، فترجل من السيارة وقام بدفع وشتم الرقيب المذكور. عندها طلب الضابط المسؤول من العناصر تكبيله، فتقدم منه وقام أيضاً بدفعه. وأثناء محاولة تكبيله أقدم على ضرب الرقيب على رأسه. وقد سلم إلى فصيلة الجميزة لإجراء المقتضى القانوني.

وبناء لإشارة القضاء أوقف أيمن زبيب بجرم القيادة تحت تأثير المخدرات. وأفرج عنه لاحقا بكفالة، إلا أنه كان ممنوعا من مغادرة لبنان، الأمر الذي ادى الى توقيفه اثناء سفره الى سوريا.