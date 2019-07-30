أحلام تصف متابعي أصالة بأشع الألفاظ وتحظر زميلتها

مشاكل أصالة وأحلام ليست وليدة اليوم، فالعلاقة بين النجمتين لم تكن يوماً ودية، وكانت أحلام جاهزة دوماً لمهاجمة زميلتها، ولا يزال الصحافيون في بيروت يذكرون، مؤتمراً عقدته قبل سنوات، بعد ولادة ابنتها الثانية، حين أعلنت أنها عاتبة على أصالة لأنها لم تبارك لها ولادة ابنتها.

وكان يومها غريباً إعلان أحلام في مؤتمر أعد بمناسبة انضمامها إلى "روتانا"، عن خلاف بينها وبين زميلتها لسبب شخصي، إلا أن تطوّر الخلاف، وما تبعه من مصالحات وخلافات ثم مصالحات، أكّد أنّ الفنانتين تكنان لبعضهما مشاعر مختلطة، بين الرغبة في التقارب، وعدم الثقة المتبادلة.

فبعد فترة من المصالحة بينهما والمحبة المتبادلة أمام الجميع، عادت المشكلات مرة أخرى بين الفنانة الإماراتية أحلام والفنانة السورية أصالة، وهذه المرة انتهت بالحظر (أي Block) على موقع "تويتر".

فبعد أن غردت أصالة متمنية الشفاء للإعلامية فجر السعيد ومؤكدة أنها لا تحمل في قلبها تجاهها أي ضغينة، علقت أحلام على تغريدتها وأشادت بموقفها، واكدت انها تحبها من كل قلبها، ردت أصالة على تغريدة أحلام، مشيرة إلى أنها متأكدة من حبها لها، ولكنها تساءلت "ليش مرات بتجاكريني"، وموضحة أنها تشعر بالإستغراب من مواقفها التي تتأرجح بين "الساخنة والباردة" طوال 25 عاماً الماضية، متمنية أن يحفظها الله والشفاء لكل مريض.

احلام غضبت من تعليق اصالة وحذفت تعليقها ولدى سؤالها عن سبب الحذف،

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ردت أحلام على متابع قال لها: "ليش مسحتي تعليقك من بوست أصالة؟، وقالت له: "ومطربتكم "بلوك" يلا خلّوا تويتر ينتعش اليوم بالملكة يا حثالة"، في إشارة منها إلى أنها حذفت أصالة من حسابها على "تويتر".

وتابعت أحلام في تغريدة اخرى: "ومسحت البوست لأني تحسفت اني اصلاً كتبته ما ادري ان الحقد واااصله مراحلها الاخيره عرفتي ليش يا حثاله ويا ليت ترفعين على قضيه عشان اشوف وجهك الجزمه ومن اليوم ورايح هذا سقف الحديث معاكم يلا حيوانات".

يشار إلى أن السعيد تعرضت لأزمة صحية حادة مساء الخميس على إثر إجرائها عملية جراحية، وبحسب آخر التقارير الصحفية فحالتها الآن مستقرة وتجاوزت مرحلة الخطر ومن المتوقع أن تغادر المستشفى خلال فترة قصيرة جدا وستبقى تحت الإشراف الطبي من المنزل.