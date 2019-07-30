كارول سماحة ترد بشكل صادم على متابع وصفها بالعجوز

نشرت الفنانة كارول سماحة صورة لها على موقع "تويتر"، التقطتها ابنتها تالا ابنة الـ4 سنوات، وبدت فيها وهي ترتدي ملابس صيفية على متن قارب في عرض البحر

كارول حصدت تعليقات إيجابية عن الصورة، إلا أنّ أحد المعلقين، تعمّد جرح كارول، ووصفها بالسيدة العجوز.

فقد جاء في التعليق انّ المنظر الذي التقطت فيه الصورة جميل ورائع، وانتقد المغرد كارول وقال إنها تبدو كبيرة في السن، ولا تشبه كارول التي يعرفها وتابع" نسيت نفسك هنا فظهرت على حقيقتك في الصورة الولية عمرها لا يقل عن الستين وانا اعرفك بنت العشرين".

كارول قامت بتحدي المغرد وإعادة نشر التعليق، وعلّقت عليه "أجمل عمر للمرأة هو الـ60".

وقد حظي تعليق كارول بالكثير من الثناء، من قبل متابعين طلبوا من الفنانين اعتماد هذا الأسلوب للرد على المتنمّرين، وللتقليل من حجم الضرر الذي تسببه تعليقاتهم.