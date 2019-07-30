أعلنت إليسا عن جدول حفلاتها التي ستقام في تونس، بعد تأجيلها بسبب الحداد الذي أعلنته تونس لرحيل رئيس الباجي قائد السبسي.
وقالت إليسا إنه تمّت جدولة حفلاتها إلى 7 و8 و9 أغسطس المقبل.
ودعت التونسيين إلى لقائها للاحتفال بالحب والموسيقى.
وكانت إليسا قد طرحت على متابعيها سؤالاً على "تويتر"، عن اسم العاصمة التي سيختارونها في حال دعاهم البروفيسور في مسلسل la casa de papel إلى عصابته، واختارت هي لها اسم بيروت.
وقام أحد الصحافيين باختيار اسم "القاهرة" لإليسا التي راقها الأمر فقامت بعمل ريتويت.
وأكدت أنها قضت الليل تشاهد الموسم الثالث من المسلسل.
يذكر أن إليسا باتت رسمياً خارج لجنة برنامج "ذا فويس"، بسبب انشغالها بالتحضير لألبومها الجديد الذي سيصدر في عيد الميلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر إليسا تنضم إلى عصابة "البروفيسور" وتختار اسم هذه العاصمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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