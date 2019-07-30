شاهدوا.. محمود العسيلي يعلن خطوبته من خبيرة تجميل معروفة في سرية تامة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 30 يوليو 2019 05:51 مساءً - احتفل الفنان محمود العسيلي، بخطوبته على خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم، مساء أمس الإثنين، بالساحل الشمالي.

ونشر “العسيلي” صورة تجمعه بالعروس، كما نشرت العروس على خاصية “الاستوري” عبر صفحتها بإنستجرام، صورتين جمعتهما.

وحضر الحفل مجموعة من أصدقائهما، واستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، ولم يحددا موعد الزفاف حتى الآن.

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أُقيم الحفل في مراسي بالساحل الشمالي، بحضور عدد من أصدقاء العسيلي وعبد المنعم، المقربين.

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يذكر ان الفنان محمود العسيلي كان حديث الصحافة، ورواد مواقع التواصل الإجتماعي في الفترة الأخيرة، بعد إنتشار فيديو يوثق تصرفه غير اللائق مع أحد معجبيه، أثناء تقديمه وصلة غنائية في إحدى المهرجانات.