شاهدوا.. حليمة بولند تثير ضجة بملابس صيفية جريئة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 30 يوليو 2019 05:51 مساءً - أثارت الاعلامية حليمة بولند جدلاً واسعاً بحركاتها الملفتة للنظر واستعراضها لجسمها من خلال ملابسها الجريئة وطريقة مشيها وكلامها. وظهرت حليمة في فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تستعرض رشاقتها وجمالها من خلال ملابس صيفية عبارة عن تنورة واسعة وطويلة مع كنزة تكشف عن منطقة البطن وتبرز صدرها بشكل لافت.

وانهالت عليها التعليقات التي اتهمتها بتعديل جديد في جسمها، الأمر الذي أحدث ضجة كبيرة بين متابعيها.

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