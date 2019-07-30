شيرين سيف النصر تكشف تفاصيل سرقة مجوهرات بـ”5″ ملايين جنيه .. ومفاجأة بعد الكشف عن هوية المتهمة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 30 يوليو 2019 05:51 مساءً - أدلت صديقة الفنانة المصرية شيرين سيف النصر باعترافات تفصيلية حول الطريقة التي استطاعت من خلالها سرقة المجهورات الموجودة بمنزل الفنانة.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا من الفنانة شيرين سيف النصر أفادت خلاله إنها فوجئت بسرقة مجوهرات ومشغولات ذهبية وماسية من شقتها في دائرة قسم الجيزة.حسب صحيفة “المصريون”.

وقالت الفنانة في التحقيق إن المجوهرات المسروقة كانت بغرفة نومها، وأكدت على عدم وجود كسر أو آثار عنف بمنافذ الشقة وأوضحت في أقوالها هوية المترددين على شقتها. وبالفحص والتحري، تبين أن صديقة الفنانة والتي تترد عليها باستمرار وراء واقعة السرقة، واستولت على مجوهرات ومشغولات ذهبية وماسية.

وأقرت المتهمة بسرقة الفنانة شيرين سيف النصر باعترافات تفصيلية عن ارتكابها واقعة السرقة، قائلة أمام جهات التحقيق: طمعت في المجوهرات من الذهب والماس التي تمتلكها «شيرين» ففكرت في سرقتها دون أن تشعر مستغلة دخولي إلى شقتها بسهولة وبحرية تامة وبحكم علاقة الصداقة التي تجمعني بها، وأيضا معرفتي لكل ركن بالشقة ومكان تواجد المجوهرات والأشياء الثمينة بغرفة نومها، فانتهزت فرصة انشغالها في المطبخ، وتسللت إلى غرفة النوم وأخذت قطع صغيرة من الماس والباقي من الذهب، وانصرفت من الشقة.

وأضافت : “أخذت كمية المصوغات الذهبية وعرضت بعضا منها على جواهرجي لشرائها والباقي كان بحوزتي”.

وأرشدت المتهمة أثناء مناقشة رجال الأمن عن مكان بيعها نصف المصوغات المسروقة في محل جواهرجي بمنطقة الجيزة وتوجهت القوة رفقة المتهمة إلى المحل بمواجهتها بالصائغ أقر بشرائه كمية من المصوغات الذهبية منها. كما تبين من التحريات أن الجواهرجي حسن النية، ولم يكن على علم بأن المصوغات متحصلات جريمة سرقة.

واستعادت المباحث المصوغات المسروقة وضمها على الجزء الذي ضبط بحوزة المتهمة وبعرضه على الفنانة شيرين سيف النصر تعرفت عليها وأقرت بأنها المجوهرات المسروقة من شقتها.