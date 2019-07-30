نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 31 دقيقة مضت متابعة بتجـــــــــــرد: أعلنت الممثلة اللبنانية نور صعب عن استعدادها لتصوير مسلسل جديد يُشارك في نخبة من نجوم الوطن العربي إلى جانبها. main 2019-07-30

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كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة عربيًا..ممثلة لبنانية تُشارك في 3 أعمال على نتفليكس! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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