في مكالمة تليفونية مفاجئة.. ميغان ماركل تطلب مساعدة عارضة أزياء سودانية

متابعة بتجـــــــــــرد: فوجئت عارضة الأزياء السودانية “أدوت أكيش” 19 عامًا، بمطالبة رسمية من أجل المشاركة في عدد سبتمبر لمجلة “Vogue”، أشهر المجلات العالمية المعنية بالموضة؛ ولكنها لم تتوقع أن تتلقى مكالمة هاتفية من دوقة ساسكس “ميغان ماركل”.

وفي تصريحات لعارضة الأزياء أسترالية الجنسية، في تقرير نشرته صحيفة “ديلي ميل” اليوم، قالت “أكيش” إنها فوجئت عندما رن هاتفها بأن الأميرة “ميغان” نفسها تتحدث إليها على الهاتف لمناقشة مشاركتها في العدد الذي كانت الدوقة رئيسة تحريره.

وقالت عارضة الأزياء التي بدأت مسيرتها في عرض “سانت لوران” عام 2018: “أخبروني المسؤولون في Vogue بأنهم يريدون مني المشاركة بعددهم، وبأنهم سيقومون بالاتصال في غضون ساعتين وعندما رن الهاتف كانت هي.. ميغان”.

وأشارت “أكيش” وهي واحدة من ضمن 14 امرأة تظهر على غلاف المجلة، بأنها شعرت بالرضا بسبب كلمات الدوقة حين أخبرتها بأنها مصدر إلهام، ولهذا هي تشارك في عدد تحت عنوان “قوى من أجل التغيير”، مشيرة إلى أن “ميغان” إضطرت إلى إغلاق المكالمة سريعا من أجل “آرشي” الصغير.