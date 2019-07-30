متابعة بتجــــــــــرد: شاركت النجمة اللبنانية كارول سماحة جمهورها، عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”، بمقطع مصور ظهرت من خلاله وهي توجه رسالة لجمهورها في تونس وتطالبهم باختيار الأغاني التي يريدون سماعها في حفلها المقبل بقرطاج.
وقالت “كارول”، في المقطع الذي نشرته: “لكل جهوري بتونس راح أكون معكم بسهرة استثنائية بحفل بمهرجان قرطاج يوم الجمعه 9 أغسطس”، وعلقت على المقطع وقالت: “اختاروا أجمل أغنية في التعليقات وسوف نختار أكبر عدد منها لنغنيها في حفل قرطاج تونس”.
وتحصد كارول سماحة في الفترة الراهنة أصداء أغنيتها الجديدة “انشالله” التي تتصدّر منذ طرحها المراتب الأولى في سباق الأغاني العربية بمختلف أنحاء الوطن العربي.
تجدر الإشارة إلى أن الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان اسلام زكي وتوزيع عادل حقي، ومن المقرر أن تصوّرها كارول قريبًا على طريقة الفيديو كليب.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل حفل قرطاج.. هذا ما طلبته كارول سماحة من جمهورها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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