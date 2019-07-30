أحمد السقا يستعد لتصوير "العقرب" الأيام المقبلة

يستعد النجم أحمد السقا، لتصوير أحداث فيلمه الجديد "العقرب" خلال الايام المقبلة.



وأوضح المؤلف محمد ناير، في تصريحات له " إنه انتهى مؤخرا من كتابة الفيلم، مؤكداً أن السقا، سيظهر بشكل مختلف تماماً عن ما قدمه من قبل، وسيقدم «أكشن» من نوع جديد.

وأشار إلى أن الفيلم يدور في إطار درامي وأكشن، وهو من إخراج أحمد نادر جلال.



يذكر أن آخر أعمال أحمد السقا، السينمائية كانت فيلم "هروب اضطراري"، من بطولة الفنان أمير كرارة، غادة عادل، فتحي عبد الوهاب، مصطفى خاطر، أحمد العوضي، ومجموعة من الفنانين كضيوف شرف وعلى رأسهم أحمد حلمي، أحمد فهمي، روجينا، دينا الشربيني، محمد فراج، أحمد زاهر، باسم سمرة ومحمد شاهين، تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد خالد موسى

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