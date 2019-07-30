نانسي عجرم ترفض قبلة من معجب في الأردن

عمان - لايف ستايل
شاركت الفنانة نانسي عجرم مؤخراً بمهرجانات جرش في الأردن، وكان حفلها من أنجح الحفلات لهذا العام.
وقبل الحفل، التقت بعضًا من جمهورها في الكواليس، ونشر أحدهم فيديو لمعجب اقترب منها وحضنها بحب واحترام، وظهر الخجل واضحًا على وجهها، وحين سألها إن كان يستطيع تقبيلها رفضت.
وقالت نانسي: "بوسة؟ لا أنا ما بحب البوس"، وابتسمت، وقال أحدهم: "مزوجة يا عمّي مزوجة."
تصرّف نانسي كان طبيعيًا جدًا، ورفضت القبلة بإحترام كبير، ورغم إنها نجمة كبيرة لكنّها لم تنسَ يومًا انها متزوجة وتحترم زوجها وبناتها.
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