تفاصيل اعترافات المتهمة بسرقة مجوهرات الفنانة شيرين سيف النصر

كشفت صديقة الفنانة شيرين سيف النصر والمتهمة بسرقة شقتها، عن تفاصيل السرقة ضمن تحقيقات نيابة قسم الجيزة معها، مشيرة إلى أنها باعت بعض المجوهرات إلى أحد الجواهرجية بقيمة 20 ألف جنيه.



وتبين من التحريات أن المتهمة تتعامل مع اثنين من الجواهرجية، وعثر على عقدين تم تقليدهما بالزجاج من أجل تضليل الفنانة وحتى لا تشك في اختفاء المجوهرات، وتبين من التحريات أن المتهمة حصلت على مفتاح غرفة نوم سيف النصر منها، قبل فترة، إثر ضائقة مالية مرت بها.



وجاء بتحقيقات النيابة اعتراف المتهمة بسرقة الفنانة شيرين سيف النصر باعترافات تفصيلية عن ارتكابها واقعة السرقة، قائلة أمام جهات التحقيق: "طمعت في المجوهرات من الذهب والماس التي تمتلكها «شيرين» ففكرت في سرقتها دون أن تشعر مستغلة دخولي إلى شقتها بسهولة وبحرية تامة وبحكم علاقة الصداقة التي تجمعني بها، وأيضا معرفتي لكل ركن بالشقة ومكان تواجد المجوهرات والأشياء الثمينة بغرفة نومها، فانتهزت فرصة انشغالها في المطبخ، وتسللت إلى غرفة النوم وأخذت قطع صغيرة من الماس والباقي من الذهب، وانصرفت من الشقة".

وأضافت المتهمة: "أخذت كمية المصوغات الذهبية وعرضت بعضًا منها على جواهرجي لشرائها والباقي كان بحوزتي".



واكتشفت الفنانة شيرين سيف النصر، سرقة مصوغاتها الذهبية عندما وجدت علبة المجوهرات التي تمتلكها مفتوحة وفارغة فلم تشك في صديقتها فأبلغت الشرطة وبمناقشتها والاستماع لأقوالها فيمن يتردد على زيارتها بصفة مستمرة وآخر شخص كان بصحبتها، وبالبحث والتحري لأجهزة أمن الجيزة، تم التوصل إلى أن مرتكب الواقعة شخص مقرب استغل سهولة دخوله وخروجه للشقة خاصة بعدما تبين من المعاينة لموقع الحادث أن أبواب الشقة ومنافذها ليس بها كسر.



وتوصلوا إلى أن المتهمة من خارج الوسط الفني، وتربطها علاقة صداقة بالفنانة شيرين سيف النصر، وأنها استولت على مشغولات ذهبية تقدر قيمتها بنحو 400 ألف جنيه.



البداية عندما ألقت قوات الأمن القبض على المتهمة وبمناقشتها أمام جهات التحقيق اعترفت بجريمتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات والتي أمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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وتبين من التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث أن "الجواهرجي" حسن النية، ولم يكن على علم بأن المصوغات متحصلات جريمة سرقة.



واستعادت المباحث المصوغات المسروقة وضمها على الجزء الذي ضبط بحوزة المتهمة وبعرضه على الفنانة شيرين سيف النصر تعرفت عليها وأقرت بأنها المجوهرات المسروقة من شقتها.



كان اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة قد تلقى إخطارا بإبلاغ الفنانة شيرين سيف النصر باكتشافها سرقة كمية من مصوغاتها الذهبية والماسية، شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة.

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