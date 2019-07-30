دنيا سمير غانم تُعلِن انسحابها من "الكبير أوي"

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""الخليج 365"" من بيروت: شرحت الفنانة دنيا سمير غانم في حوارها مع الإعلامي عمرو أديب عبر برنامج "الحكاية" أنها بعدما شاركت في أربعة أجزاء من مسلسل "الكبير أوي" لم تعد تشعر بأن هناك الجديد لتقدمه كممثلة عبر هذا العمل. مشيرةً إلى أنها أبلغت الفنان أحمد مكي بعدم رغبتها في العودة مجدداً لهذه الشخصية.

وأضافت لافتة إلى أنها عانت كثيراً في موقع تصوير المسلسل بسبب وجود حشرات الناموس المعروفة بالمزاريطة والتي لا تُطاق لتواجدها بكثرة ما أزعجها وفريق العمل، وكان واحداً من أسباب انسحابها من منه.

يُذكر أنها أحيت حفل كأس الأمم الإفريقية بأغنيتها الوطنية الأولى بعنوان "وأدينا النهاردة" من كلمات أمير طعيمة، وألحان هشام جمال، وتوزيع الموزع الموسيقي مادي.

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