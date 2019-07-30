إبن أنغام عن زوجها: أحتقر هذا الرجل!

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اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام
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""الخليج 365"" من بيروت: بعد الضجة التي أُثيرَت في عدة تقارير إخبارية حول تصاعد الخلاف بين الفنانة أنغام وابنها عمر عارف، خرج الأخير عن صمته نافياً كل ما تردد حول حذف صور والدته عن "إنستغرام" عبر صورة له معها نشرها مع تعليقٍ مطوّل باللغة الإنجليزية أكد فيها احترامه لوالدته وحبه لها، فكتب: "لإنهاء ذلك الجدل، هي أمي، ولن أدير ظهري لها أبدًا، حتى وإن لم نتفق على كل شيء، ومن يعتقد أنني سأوذيها، فهو لا يعرفني جيدًا، فكل ما أقوم به نابع من حبي واهتمامي بها، وليس من حق أحدكم أن يهاجمني أو يدافع عنها أمامي".
وأضاف: "لقد تم نشر مشاكلنا على الملأ، لأننا للأسف لا نعيش حياةً خاصة، ومن يعرف أمي جيدًا، سيعلم أنها تتعرّض لضغطٍ كبير بسبب هذا الرجل. سأظل دائمًا صادقًا مع نفسي، وإلى جانب الحقيقة. نعم لدي مشاكل مع هذا الرجل، وأحتقره لأسباب عديدة، ولكن لا تفكروا أنني أريد إيذاء والدتي".
وفيما خاطب زوج أمه: "أنت لا تحب أمي أكثر مني"، توجّه لوالدته: "أنا أحبك على الرغم من كل شيء، أنا وشقيقي، السند الوحيد لك، ولا يمكن لأي أحد أن يحلّ مكاننا، فأنا لست مؤقتًا مثل بعض الأشخاص، وسأحبك دوماً".
وكان عمر قد نشر عبر خاصية الـStory تهديدات للموزِّع الموسيقي أحمد ابراهيم كاتباً: "مصيرك هاتقع بإيدي يا وسخ"، و"كل حاجة هاتتقال خلاص". إلا أنه عاد وحذف التعليقات تقديراً لطلب جمهور والدته الذي طالبه بالهدوء.
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To end this shit, she is my mother. I would never turn my back on her even if we disagree on everything. Anyone who thinks i would hurt my own mother does not know who i am, everything im doing is for her because i care for her and because i love her. None of you have the right to neither attack or defend me or her. Things were made public because unfortunately we do not live a private life and those who know what it’s like will know the pressure it causes. I will always stay true to myself and will always stand by the truth. Yes i do have problems with the guy and i despise him for many reasons, it is what it is. But, dont you ever think for a second that i would want to hurt my mother. Media, cut the bullshit. fake accounts, i see you. All the people thinking they know what’s happening and know what’s best, mind your damn business because you dont know shit. You dont love my mother more than I do. @anghamofficial , i love you despite everything. Me and my brother are your ONLY backbones and NO ONE can ever take our place, I’m not temporary like some people.. I am forever. Mom, i love you.
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A post shared by Omar Aref (@ruuusy_) on Jul 29, 2019 at 11:00pm PDT
يشار إلى أن مديرة أعمال الفنانة أنغام، راندا رياض كانت قد أوضحت أن علاقة أنغام بنجليها عمر وعبد الرحمن بخير، وأشارت في بيانٍ صحافي إلى "ان أنغام تتعرّض لحملة تشويش. والكل يعلم من هو المستفيد منها". الأمر الذي أكد عليه مسؤول المكتب الإعلامي الخاص بها عادل جمال، مشيراً إلى أن "عمر حذف صوره مع والدته وألغى متابعتها حتى لا يرى أيّ تعليق سلبي على صفحته".
كانت هذه تفاصيل خبر إبن أنغام عن زوجها: أحتقر هذا الرجل! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.