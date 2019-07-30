إبن أنغام عن زوجها: أحتقر هذا الرجل!

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""الخليج 365"" من بيروت: بعد الضجة التي أُثيرَت في عدة تقارير إخبارية حول تصاعد الخلاف بين الفنانة أنغام وابنها عمر عارف، خرج الأخير عن صمته نافياً كل ما تردد حول حذف صور والدته عن "إنستغرام" عبر صورة له معها نشرها مع تعليقٍ مطوّل باللغة الإنجليزية أكد فيها احترامه لوالدته وحبه لها، فكتب: "لإنهاء ذلك الجدل، هي أمي، ولن أدير ظهري لها أبدًا، حتى وإن لم نتفق على كل شيء، ومن يعتقد أنني سأوذيها، فهو لا يعرفني جيدًا، فكل ما أقوم به نابع من حبي واهتمامي بها، وليس من حق أحدكم أن يهاجمني أو يدافع عنها أمامي".

وأضاف: "لقد تم نشر مشاكلنا على الملأ، لأننا للأسف لا نعيش حياةً خاصة، ومن يعرف أمي جيدًا، سيعلم أنها تتعرّض لضغطٍ كبير بسبب هذا الرجل. سأظل دائمًا صادقًا مع نفسي، وإلى جانب الحقيقة. نعم لدي مشاكل مع هذا الرجل، وأحتقره لأسباب عديدة، ولكن لا تفكروا أنني أريد إيذاء والدتي".

وفيما خاطب زوج أمه: "أنت لا تحب أمي أكثر مني"، توجّه لوالدته: "أنا أحبك على الرغم من كل شيء، أنا وشقيقي، السند الوحيد لك، ولا يمكن لأي أحد أن يحلّ مكاننا، فأنا لست مؤقتًا مثل بعض الأشخاص، وسأحبك دوماً".

وكان عمر قد نشر عبر خاصية الـStory تهديدات للموزِّع الموسيقي أحمد ابراهيم كاتباً: "مصيرك هاتقع بإيدي يا وسخ"، و"كل حاجة هاتتقال خلاص". إلا أنه عاد وحذف التعليقات تقديراً لطلب جمهور والدته الذي طالبه بالهدوء.

يشار إلى أن مديرة أعمال الفنانة أنغام، راندا رياض كانت قد أوضحت أن علاقة أنغام بنجليها عمر وعبد الرحمن بخير، وأشارت في بيانٍ صحافي إلى "ان أنغام تتعرّض لحملة تشويش. والكل يعلم من هو المستفيد منها". الأمر الذي أكد عليه مسؤول المكتب الإعلامي الخاص بها عادل جمال، مشيراً إلى أن "عمر حذف صوره مع والدته وألغى متابعتها حتى لا يرى أيّ تعليق سلبي على صفحته".