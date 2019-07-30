شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر أدوار عنترة بن شداد ..فى ذكرى ميلاد وحش الشاشة فريد شوقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اليوم تحل ذكرى ميلاد وحش الشاشة فريد شوقى، حيث ولد في 30 يوليو، ونشأ في حي الحلمية الجديدة ، وتلقى دراسته الابتدائية في مدرسة الناصرية ثم التحق بمدرسة الفنون التطبيقية وحصل منها على الدبلوم، التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

أول أعماله كان فيلم "ملاك الرحمة"، عام 1946 مع يوسف وهبي، أمينة رزق وإخراج يوسف وهبي، ثم قدم فيلم "ملائكة فى جهنم"، عام 1947 إخراج حسن الإمام ثم توالت أعماله بعد ذلك.

وفى بدايته قدم ملك الترسو العديد من أدوار الشر مثل "قلبى دليلى"، من إخراج أنور وجدي، اللعب بالنار للمخرج عمر جميعي، فيلم "القاتل"، إخراج حسين صدقي، "غزل البنات"، إخراج أنور وجدى، وغيرهم من الأفلام التي أدى فيها أدوار صغيرة كلها تدور في إطار الشر التي ظل يؤديها طوال الفترة الأولي من مسيرته .

ثم بعد ذلك انتقل لمرحلة بطل الشاشة ليصبح البطل الذي يدافع عن الخير في مواجهة الأشرار أمثال محمود المليجي، زكي رستم وجاءت أفلامه في هذه المرحلة متميزة ومنها فيلم جعلوني مجرما للمخرج عاطف سالم .

ومن الأفلام التى مثلها وأبدع فيها عنتر ابن شداد هو فيلم مصري تاريخي عرض في 4 ديسمبر 1961، من إخراج نيازي مصطفى وبطولة فريد شوقي وكوكا، ويحكى عن الفارس والشاعر الجاهلي عنترة بن شداد العبد الأسود الذي يرعى أغنام والده والذي لا يعترف به.

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وهو يحب ابنة عمه عبلة، فيضيع في الصحراء عند ذهابه للحصول على النوق الحمراء كمهر لعبلة، ثم يصبح بعد ذلك من رجال الملك النعمان. وفي النهاية يصبح بطل بني عبس عند إنقاذه لعبلة ويتزوج بها.

قدم للفن أكثر من 320 فيلم نذكر منهم :

إعدام ميت ، الأستاذ أيوب ، عنتر بن شداد ، عفريتة إسماعيل يس ، شباك حبيبي ، ليلة العيد ، النمر ، خطف مراتي ، الظلم حرام ، المليونير ، العملاق ، الفتوة ،الأخ الكبير ، الزوج العازب ، حميدو ، ،شاويش نص الليل ، رصيف نمرة 5 ، باب الحديد ، بطل للنهاية ، يارب ولد، رجل فقد عقله ، وبالوالدين إحسانا ، كلمة شرف ، قضية عم أحمد ، إسكندرية... ليه؟ ، جعلوني مجرما ، بورسعيد ، سكرتير ماما ،المدير الفني ، قهوة المواردي ، الطريد ،الغول ، الاسطى حسن ، ومضى قطار العمر ، فيلم البؤساء ، واإسلاماه ، سلطان ، أمير الدهاء ، سعد اليتيم فريد شوقي وغيرها من الأفلام .

من أشهر زيجاته الخمسة النجمة هدى سلطان الذي انجب منها ثلاث بنات وبعدها تزوج من السيدة سهير ترك التي ظلت معه حتى وفاته وأنجب منها عبير ورانيا .