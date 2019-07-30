شكرا لقرائتكم خبر عن "بتورتة و قبلات".. هكذا احتفلت هيدى كرم بعيد ميلاد ابنها نديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الفنانة هيدي كرم، نجلها نديم بمناسبة عيد ميلاده، متمنيه له السعادة و النجاح فى حياته، ومعبرة في كلماتها عن حبها الشديد له.

وشاركت هيدى، جمهورها بصور من الحفل داخل المنزل عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت هيدى فى الصور وهى تحتضن وتقبل نجلها، موجها له رسالة "عيد ميلاد سعيد يا حبيبي الوحيد"، وحرصت كل من الفنانتان دينا و جومانا مراد على تهنئته وقالت دينا: " كل سنة و هو طيب ربنا يحميه"، بينما كتبت جومانا مراد قائلة: "كل سنة وهو طيب، وربنا يباركلك فيه، ويخليكم لبعض".

شاركت مؤخرا هيدى كرم فى مسلسل "كلبش 3"، وعرض رمضان الماضى، من تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، ناصر سيف، وعدد آخر من الفنانين.

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