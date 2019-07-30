شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. خطوبة محمود العسيلى فى الساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في جوعائلي بسيط احتفل الفنان محمود العسيلى،أمي الاثنين بخطوبته على خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، بإحدى القرى فى الساحل الشمالى، واقتصر الحفل على الأقارب و الأصدقاء.

وشارك العسيلى، جمهوره عبر حسابه على "إنستجرام"، بصور من خطوبته عبر خاصية ستورى، وانهالت التعليقات المباركة من قبل جمهوره، متمنين له زواج و حياة سعيدة.

وأحيا محمود العسيلى، حفلاً غنائياً فى الساحل الشمالى، السبت الماضى وسط حضور جماهيرى كبير، حيث وضع مسئولى الحفل لافتة "كامل العدد"، بعد الإقبال الكبير من قبل الجمهور لمشاهدة العسيلى والاستماع والرقص على أغنياته.

قدم "العسيلى" مجموعة من أشهر أغنياته مثل "يا ناس"، "ملايين"، "فى حتة تانية"، "حلم بعيد"، "اتت تقدر"، "وجع الهوى"، "تررم"، "فوقى"، "سهلة وبسيطة"، فضلا عن تلبية رغبة الجمهور فى تقديم كل الأغنيات التى يحبونها.

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يذكر أن محمود العسيلى يستعد لطرح كليب جديد، من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلى، وتوزيع على فتح الله، ومن المقرر أن يتم طرحه فى شهر أغسطس المقبل.