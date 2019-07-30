شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. كارول سماحة بعيون ابنتها " تالا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقضى الفنانة كارول سماحة، إجازاتها الصيفية هذه الأيام فى العين السخنة، للاستجمام والاستمتاع بالطبيعة، وشاركت كارول جمهورها بصورة لها أثناء وجودها علي شاطئ البحر عبر حسابها على تويتر

وظهرت كارول، فى الصورة على جسر و خلفها البحر، وأرتدت فستان أسود قصير، وكتبت كارول على الصورة، قائلة: " الطبيعة هى صديقتى، والصورة من تصوير أميرتي الصغيرة التي أتمت أربع سنوات تالا السواح".

وتحيى النجمة اللبنانية كارول سماحة حفلا موسيقيا على مسرح قرطاج فى تونس، يوم الجمعة 9 أغسطس المقبل، ومهرجان قرطاج يقدم فى دورته الـ55 هذا العام عروضا موسيقية متنوعة من أربع قارات هى: آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، وعروضا للشباب وعروضا للفرجة، ولأن تونس عاصمة ثقافية إسلامية يقدم المهرجان عروضا صوفية.

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وكانت النجمة اللبنانية كارول سماحة قد طرحت أغنية "إن شالله"، عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان إسلام ذكي، وتوزيع عادل حقى.



كارول سماحة كارول سماحة