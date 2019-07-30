شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسائل سميرة سعيد ونانسى عجرم لملك المغرب بمناسبة عيد العرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من نجوم الفن، تهنئه الملك محمد السادس ملك المغرب، بعيد العرش الذي يحتفل به الشعب المغربي فى 30 يوليو من كل عام.

ونشرت سميرة سعيد، صورة للملك، وكتبت عليها قائلة: "من أجمل صور الملك محمد السادس في العشرين سنة من ملك جلالته.. تعبر عن الإصرار والعزم المتواصل لجعل بلدنا بلداً يسود فيه العدل والقانون والاستقرار والجمال.. وكل عام وعرشنا دائم آمن مستقر".

وقالت الفنانة نانسى عجرم، " أحر التهاني لجلالة الملك محمد السادس وللأسرة الملكية والشعب المغربي بمناسبة عيد العرش الله يديم الأمن والأمان والإزدهار على المغرب".

كما نشرت الفنانة جنات، صورة لملك المغرب، وكتبت عليها قائلة:" المغرب انته ازدهاره نفديك يا تاجنا عيد العرش".

بينما كتبت الفنانة أحلام، قائلة:" ‏تحية خاصة والكثير من الأماني للشعب المغربي الشقيق ولجمهوري الحبيب في المغرب بمناسبة ‫يوم العرش المغربي حمى الله المغرب وشعبه وملكه من كل شر، وأنعمه بالأمان والرخاء".

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بينما كتب عبد الفتاح الجرينى، قائلا: " بمناسبة الذكرى 20 لاعتلاء عرش اسلافه المنعمين ، نتقدم بأحر التهاني لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، سائلين المولى العلي القدير، أن يحفظكم بعنايته وأن يقرعينكم بولي العهد، صاحب السمو الملكي ، الأمير مولاي الحسن ، وبشقيقته الأميرة للا خديجة وسائر أفراد أسرتكم الملكية الشريفـة . اللهم احفظ المغرب ملكا و شعبا و بلادا ".



نانسى عجرم



أحلام



جنات



سميرة سعيد