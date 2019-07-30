شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل يتابع سير لجان انتخابات الموسيقيين لعدم التلاعب بالأصوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان مصطفى كامل على متابعة سير العملية الانتخابية من داخل اللجان لمراقبة عمليات التصويت والتأكد من عدم التلاعب بالأصوات، حيث يعد المرشح الوحيد الذى يتواجد داخل اللجان فى حين ظل باقى المرشحين الآخرين خارج اللجان تاركين حريه التصويت للسادة الأعضاء الناخبين.

وانطلقت الانتخابات منذ الساعة التاسعة صباح اليوم الثلاثاء حيث يتنافس على مقعد النقيب الفنان الكبير هانى شاكر – النقيب الحالى – والفنان مصطفى كامل الذى تولى منصب النقيب سابقاً وتحديداً فى عام 2013، ويعود مرة أخرى لخوض الانتخابات.

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وتشمل قائمة المتنافسين على عضوية مجلس إدارة نقابة الموسقيين، 45 عضوا وهم: مصطفى حلمى إبراهيم، حسن فكرى عبد الله، داواد محمد سمير جميعى، على عبد الحليم على عبد السلام، سيد جودة أحمد مبارك، عاطف إمام فهمى، محسن سيد أحمد مرسى، محمود خالد محمود صقر، عاصم أحمد إبراهيم المنياوى، محمد فاروق الشافعى، محمد عبد الله أحمد محمد، وليد أحمد عبد الغفار علام، محمد حسن عواد، ولد أبو مسلم، عمرو كامل محمد كامل شيحة، خالد عبد الله فرج عبد الحليم.

وأيضاً حلمى محمد على عبد الباقى، مصطفى محمد السيد خليل الجندى، زينهم محمد مصطفى، رضا رجب حسنين، سيد السمان محمد أنور، مصطفى عبد الله مصطفى داغر، عادل محمد مصطفى، أسرار كمال محمد بشير، محمد السعيد عمر الخولى، خالد عبد المنعم طه، أيمن أمين عبد اللطيف، عدلى ياقوت حسن نور الدين، محمد صبحى على السيد، أيمن محمد سمير سالم، علاء سيد أحمد سلامة، نادية مصطفى على بيومى، منصور محمد كمال بيومى، محمد السيد محمد طنطاوى، أحمد محمد محمد أبو المجد، وفا حسين وفا على، محمود عبد الفتاح محمد الطيب، محمد أبو اليزيد الغنيمى، وغيرهم.