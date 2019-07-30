شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم اسم محفوظ عبد الرحمن والفنان محمود الحدينى فى "سينما مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم المخرج خالد جلال فى الليلة 13 من العرض المسرحى "سينما مصر" اسم الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن و القديرة سميرة عبد العزيز و القدير محمود الحدينى ، بحضور الكاتب صفوت عمران و الفنان القدير عادل عبده رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية و الكاتب الصحفى ناصر عبد الحفيظ و الفنانة سميحة عبد الهادى والفنان فادى فوكيه.

"سينما مصر" عرض تخرج الدفعة الثانية قسم التمثيل من استوديو المواهب بمسرح مركز الإبداع الفنى والتابع لصندوق التنمية الثقافية بقيادة د. فتحى عبد الوهاب، يستحضر فيها المخرج خالد جلال تاريخ مصر السينمائى عبر مشاهد مختلفة من روائع الأفلام المصرية لكبار النجوم ويقدم تلك المشاهد فنانون صاعدون بقوة يمتلكون مواهب متعددة في التمثيل والغناء والرقص وكل فنون الاداء.

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عرض "سينما مصر" رؤية وإخراج خالد جلال وأشعار عماد عبد المحسن وألحان منار الشاذلي وإنتاج صندوق التنمية الثقافية والمخرج المنفذ علا فهمي وبطولة إيمان غنيم وغادة طلعت وعمرو كمال بدير وبسمة ماهرورباب القعيد وربيعة رفيع ومايا ماهر وريهام الشنواني وشيماء عباس ومحمد عبده وهالة مرزوق وأحمد فوزي ومروة عيد وباهرالنويهي ونورهان المرحومي ونيهال فهمي وحسن عبد الله وريهام محيي وزياد زعتر ومحمد عربي وأمل إميل ومحمد ماضي وبسنت صيام ورامي عبد المقصود وإيمان الشريف وأميرة أبو زيد وأميرة رضا وأحمد الحسيني ومريم الجندي وآلاء علي ومنار الشاذلي وحبيبة حاتم وفاروق قاسم وأحمد سعد والي ورنا خطاب وفرح عناني وخليفة سمير ومها حمدي ويسرا كرم ودينا السيد ومحمد عبد الظاهر ومعتصم عبد العزيزورأفت زين وأحمد يحيي وإبراهيم صابرونيفين بطرس وشريف عبد ربه وعمرو بهي ودلال الخميسي وأمير الحسيني وخالد الشامي وخالد إبراهيم وسيف الديب ورحاب نصر وإبراهيم طلبة وبلال علي وهيثم حسام وسلمي خطاب وميشيل ميلاد وعلاء النقيب وصالح عبد النبي ومحمد كامل ونهي جابر ومحمود الفرماوي ودينا عماد وعبد الله التهامي وعبير طنطاوي وشيماء منصور.