شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تكشف عن سبب غريب وراء تركها "الكبير أوى" بعد 4 أجزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة دنيا سمير غانم عن سبب عدم استكمالها سلسلة مسلسل "الكبير أوي" مع أحمد مكى والاكتفاء بأربعة أجزاء، موضحة أن تواجد الناموس بكثافة فى موقع التصوير بديكور "المزاريطة" هو السبب الرئيسى لاعتذارها عن الجزء الخامس الذى تم عرضه فى شهر رمضان من عام 2015.

أضافت دنيا خلال ظهورها فى أحد البرامج التليفزيونية أمس الاثنين، أن طاقم المسلسل كله كان يعانى بشدة من الناموس، مشيرة أيضاً إلى أنها بعد 4 أجزاء لم تشعر بأن هناك الجديد لتقدمه كممثلة وأخبرت أحمد مكى بذلك وبأنها لا تود العودة مجددا لهذه الشخصية، رغم النجاح الكبير الذى حققته فى هذا العمل.



دنيا سمير غانم

وقدمت دنيا سمير غانم فى الأربعة أجزاء شخصية "هدية" زوجة "الكبير أوى" – أحمد مكى – وتميزت الشخصية بالطابع الكوميدى واستطاعت دنيا فى العمل اظهار قدرتها على اتقان التحدث باللهجة الصعيدية، وتسبب العمل فى انطلاق دنيا نجو البطولة المطلقة حيث قدمت 4 مسلسلات من بطولتها فى السنوات الأخيرة وهم "لهفة"، نيللى وشريهان" و"فى ال لا لا لاند" وأخيراً "بدل الحدوتة 3".



دنيا سمير غانم واحمد مكى فى الكبير اوى

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يذكر أن دنيا سمير غانم، أحيت حفل ختام كأس الأمم الإفريقية بمصر، حيث قدمت أغنية "وأدينا النهاردة"، الأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان هشام جمال، وتوزيع الموزع الموسيقي مادي، بينما ظهرت فى رمضان الماضى بمسلسل "بدل الحدوتة 3" مع المخرج خالد الحلفاوى واعتمد العمل على 3 قصص مختلقة تحمل كل واحدة اسم مختلف وتعرض خلال 10 حلقات بمشاركة أكثر من فنان كضيف شرف.



دنيا سمير غانم واحمد مكى